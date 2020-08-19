ليبيا تدخل “مرحلة خطيرة”.. إجمالي الإصابات بكورونا وصلت إلى 9,068 إصابة

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورا وبائيا جديدا، بتسجيل 489 إصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في ليبيا 9,068 إصابة.

وعن الحالات الجديدة، أوضح المركز الوطني لمكافحة، أنها في طرابلس 174 حالة جديدة و67 حالة مخالطة، وفي صرمان حالة جديدة، وفي ترهونة حالتين جديدة و9 مخالطة، وفي الخُمس حالة جديدة، وفي الزاوية المركز حالتين جديدة، وفي الزاوية الغرب 3 حالات جديدة، وفي القلعة حالة جديدة، وفي بني وليد 4 حالات مخالطة، وفي الزنتان 26 حالة مخالطة و3 حالات جديدة، وفي يفرن 4 حالات جديدة و5 حالات مخالطة، وفي النواحي الأربعة 3 حالات جديدة، وفي الجفارة 4 حالات جديدة، وفي صبراتة 9 حالات جديدة.

وتابع المركز، عن الحالات الجديدة، في مزدة حالتين جديدة، وفي جنزور 8 حالات جديدة و5 حالات مخالطة، وفي الجّمِّيل حالتين جديدة لجنسية أجنبية، وفي جادو 5 حالات مخالطة، وفي زليتن 13 حالة جديدة و9 حالات مخالطة، وفي درنة 3 حالات جديدة، وفي طبرق حالة مخالطة و7 حالات جديدة، وفي البيضاء حالتين جديدة، وفي الأبرق حالتين جديدة، وفي بنغازي 38 حالة جديدة، وفي المرج حالة جديدة، وفي سلوق حالتين جديدة، وفي البريقة حالتين جديدة، وفي سرت 6 حالات جديدة، وفي سبها حالة مخالطة و4 حالات جديدة، وفي سبها حالة مخالطة و4 حالات جديدة، وفي الشاطئ 9 حالات مخالطة و5 حالات جديدة، وفي أوباري حالة جديدة، وفي وادي عتبة حالة جديدة، وفي مصراتة 40 حالة مخالطة وحالتين جديدة لجنسية أجنبية.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 34 حالة شفاء جديدة، 10 في سبها و7 في القلعة و4 في زليتن و2 في طبرق و6 في بني وليد وحالة في نسمة و4 في مصراتة، ليصل إجمالي حالات المتعافين إلى 1,003 حالة.

كما سجّل المركز الوطني، 7 حالات وفاة، حالة في زاورة وحالة في بنت بية، وحالة في المرج و4 في بنغازي.

وعن الحالات النشطة، أضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنها 7,901 حالة.

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