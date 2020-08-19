الوطني لمكافحة الأمراض : تسجيل 7 حالات وفاة و 489 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، تسجيل 7

حالات وفاة و 489إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي

” فيسبوك”، أنه استلم 3432 عينة من عدة مختبرات، مبينا أنه استلم من

المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 1038 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن 122

عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها 88 عينة،

ومن مختبر فرع المركز الزاوية 94 عينة، ومن مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد

106 عينات، ومن مختبر

فرع المركز مصراتة 405 عينات، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 747 عينة،

ومن مختبر مركز بنغازي الطبي 227 عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 400

عينة، ومن مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 36عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات

الحيوية فرع الزنتان 169 عينة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2943 عينة سالبة،

و 489 عينة موجبة، منها 308 حالات جديدة، و 181 حالة لمخالطين،

مشيرا إلى تماثل 34 حالة للشفاء.

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