تركيا تتعمد إهانة عملائها من العرب وموجة سخرية من وزير الدفاع القطري بعد تجاهله في ليبيا

أظهرت صورا تداولها نشطاء قطريين على مواقع التواصل

الاجتماعي ” تويتر”، الأربعاء، إهانة وزير الدفاع القطري خالد العطية، خلال

زيارته إلى ليبيا، من قبل نظيره التركي خلوصي أكار .

وأعربوا عن استغرابهم من قبول الوزراء القطريين إهانات من

نظرائهم الأتراك، رغم أن قطر هي من تتولى دفع فاتورة فشل سياسات أنقرة، معتبرين أن

أنقرة حولت وزير “دفاع” قطر لوزير “دفع” الأموال.

وأكدوا أن ما جرى هو نتيجة حتمية لسياسات نظام الحمدين، التي

أفقدت الدوحة سيادتها واستقلالية قرارها لصالح النظام التركي .

وتعد هذه ثاني إهانة يتم توجيهها للعطية خلال شهرين، بعد

تعمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إهانته خلال زيارته للدوحة مطلع يوليو الماضي.

ونشر مغردون قطريون، صورة من زيارة وزيري دفاع قطر وتركيا

إلى ليبيا، يظهر فيها أكار يتصدر المشهد ويلقي كلمة وسط مجموعة من قوات الوفاق، فيما

يقف العطية في الصفوف الخلفية، دون مراعاة لأي بروتوكولات أو تقدير لمنصبه.

ومن جانبه قال المغرد القطري محمد الكواري ساخرا: “شوفو

شكل وزير دفاعنا خالد العطيه وهو واخذ وضعية ماكينة الـATM (الصراف الآلي) وينتظر يوقع على الشيك ويدفع

تكاليف الاجتماع”.

بدوره، تهكم خليفة الغفراني المري، قطري الجنسية قائلا:

“خالد العطية مندوب النظام القطري هو أول وزير بالعالم يحمل منصبين في آن واحد”،

وأردف: “منصب وزير مالية بمهام ماكينة الـATM (الصراف الآلي) المتحركة، ومنصب وزير دفاع بمهام

ركن ديكور”.

واستغرب أيضا الكثير من المغردين عن قبول الوزراء القطريين

بالذل والهوان، محملين النظام القطري المسؤولية.

وفي هذا الصدد نشر وليد خليفة الصورة المهينة ذاتها وغرد

قائلا: “وزير الدفاع القطري يقف ذليلا خلف الجنود الأتراك باعتباره مرتزقا صغيرا،

قطر انتهت كمستعمرة تركية صغيرة وما يسمى أمير قطر هو مجرد تابع لوالي تركي سيعين قريبا،

هذا حال من ينتفخ أكبر من حجمه، الذل يتابع خطوات الإخوان أينما حلوا”.

في السياق نفسه، غرد المغرد السعودي بن هباس، قائلا:

“لا يمل الأتراك من إذلال مسؤولي قطر.. اليوم مشهد جديد من تهميش وإذلال وزير

الدفاع القطري خالد العطية في ليبيا بحضور وزير الدفاع التركي.. هذا مكانهم عند الأتراك”.

بدورها، قالت هيفاء العتيبي: “قمة الاستهزاء من الترك

لوزير دفاع قطر واقف بعيد في الصف الثاني بلا اهتمام ولاتقدير “.

وقام وزيرا الدفاع القطري والتركي بزيارة إلى طرابلس، الإثنين،

تم الاتفاق خلالها على تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية عسكرية للسفن التركية العاملة

شرقي المتوسط، وهوما سيتيح لأنقرة نشر عتاد بحري كبير وقويّ في المنطقة.

وتتعمد تركيا تجاهل الجميع سواء كان قطريا أو حتى ليبياً

أو أي أحد يتعاون مع هذا النظام البائد .

