رجل قطر «المطلوب» يظهر في طرابلس

مثّلت زيارة وزير الدفاع القطري، خالد العطية، إلى العاصمة الليبية طرابلس، أول من أمس، برفقة نظيره التركي خلوصي أكار، فرصة لظهور جديد لمسؤول عسكري قطري هناك بعد مشاركته السرّية في الحرب، التي أدت إلى إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

فبعد نحو تسع سنوات من ظهوره التلفزيوني أمام كاميرات التلفزيون، مطلقاً الرصاص في الهواء ابتهاجاً بسقوط طرابلس، وملتحفاً بالعلم القطري، إلى جانب عبد الحكيم بلحاج، قائد الجماعة الليبية المقاتلة، عاد مجدداً حمد بن فطيس المري إلى هناك، مرتدياً هذه المرة الزيّ العسكري، بوصفه قائد القوات الخاصة القطرية، وأحد أعضاء الوفد المرافق للعطية.

وشارك المري خلال الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها له ولوفد قطري رفيع المستوى على مدى السنوات التسع الماضية، في كل الاجتماعات التي عقدها العطية مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لحكومة «الوفاق»، على الرغم من ورود اسمه قبل نحو ثلاث سنوات ضمن قائمة «الجماعات والكيانات الإرهابية»، التي أعلنتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين، والتي شملت 59 فرداً، من بينهم 18 من قطر.

ولاحظت تقارير وسائل إعلام محلية في ليبيا، احتفت بإعادة نشر تاريخ المري وصوره مجدداً، أنه رغم عدم ظهور اسمه في أي وثيقة رسمية قطرية، فإنه كان ضمن الوفد الذي رافق العطية إلى طرابلس، حيث ظهر «بالزي العسكري وهو يغطي نصف وجهه بالقبعة العسكرية، محاولاً إخفاء ملامحه».

وظهر المري خلال الاجتماع المشترك لوزيري الدفاع القطري والتركي مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، الموالي لحكومة «الوفاق»، وصلاح النمروش، وكيل وزارة دفاعها.

وإبان وجوده في ليبيا تحت غطاء دعم الانتفاضة الشعبية ضد النظام السابق، التُقطت عدة صور للمري وهو يحمل السلاح رفقة عسكريين قطريين آخرين داخل مقر السفارة القطرية في طرابلس لإعادة افتتاحها، كما رفع العلم القطري على نُصب الغارة الأميركية 1986 الموجود في مقر القيادة السابقة للقذافي بمنطقة باب العزيزية بطرابلس، فيما عدّتها وسائل إعلام ليبية «لقطات مهينة واستفزازية لا تزال عالقة في الأذهان حتى اليوم».

وفي تعريفها له، تقول قناة «الجزيرة» إن المري الذي تخرج من بريطانيا وحصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية، «شارك عام 2011 في دعم الثوار الليبيين ضمن القوات القطرية»، التي زعمت أنها تمكنت من إخراج أكثر من عشرة آلاف مدني كانت كتائب معمر القذافي تحاصرهم في مصراتة»، مشيرةً إلى أنه تلقى والقوات القطرية أنواعاً مختلفة من التكريم في ليبيا.