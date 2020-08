أكد قائد عمليات إيريني لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا

فابيو أجوستيني، أمس الثلاثاء، أن المهمة احرزت تقدماً كبيراً في مكافحة تهريب الأسلحة

والنفط من وإلى ليبيا.

وأوضح أجوستيني، في تصريح صحفي، أنه في الأشهر الثلاثة الأولي

التي بدأت فيها العملية، تم إحراز تقدم كبير في حظر توريد الإسلحة إلى البلاد، مبينا

أن العملية تتضمن بالإضافة إلى السفن في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، الوسائل الجوية

والأقمار الصناعية الأوروبية .

وأكد أجوستيني أن البعثة تتطبق قرارات مجلس الأمن التابع

للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بصرامة، مشيرا إلى أن عملية ” إيريني ”

تقدم تقارير شهرية إلى المجلس الأوروبي حول عمليات الهجرة .

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، قرارًا بإطلاق العملية العسكرية

“ايريني”، اعتبارًا من 1 أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم

المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

The post أجوستيني: عملية ” إيريني ” احرزت تقدماً كبيراً في مكافحة تهريب الأسلحة والنفط من وإلى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24