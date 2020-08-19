اللجنة الاستشارية: برج الأمل في بنغازي استقبل كافة الحالات الحرجة لكورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية، تحويل الحالات المصابة بفيروس كورونا، إلى برج الأمل بمركز بنغازي الطبي، والإبقاء على الحالات المتوسطة التي تحتاج إلى رعاية طبية في مستشفى الهواري العام.

أشارت رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الدكتورة فتحية العريبي، عن وجود خلل في البنية التحتية بمستشفى الهواري، الأمر الذي دعا وعلى وجه السرعة إلى نقل الحالات الصعبة والذين يحتاجون إلى تنفس اصطناعي إلى برج الأمل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- بنغازي”.

وفي وقت سابق، كلّفت العريبي، الدكتور أحمد عبد الله محمد الأوجلي بإدارة برج الأمل “البرج الثالث” بمركز بنغازي الطبي، وكذا محمد القناشي نائبًا أول، ووليد العقوري نائبًا ثانيًا.

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