ليبيا الان

الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية تدعو لإنقاذ غابات الجبل الأخضر

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية، لإنقاذ غابات الجبل الأخضر، قبل أن تُصبح “حمراء”، حسب تعبيرها.

ولفتت الجمعية، أن مشجرات الصنوبر بدأت تتلاشى بسرعة، بعد أعمال الجرف وتقطيع الأشجار.

وطالبت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية، إعلان الجبل الأخضر “محمية طبيعية”، وأن يتم التعامل معها على هذا الأساس، إضافة إلى تفعيل القوانين التي تمنع قطع الأشجار لحماية الغابات.

وفي وقت سابق، طالبت الجمعية، إيقاف العبث بالغابات والتعدي عليها، عبر حسابها على الفيسبوك التي أطلقت منه، نداءا لحماية المناطق الخضراء، عبر هاشتاق نشرته “#انقذوا_الجبل_الأخضر_من #التصحر”.

وفي الثامن من شهر أغسطس الجاري، أشارت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية، أن الأراضي الزراعية والغابات في ضواحي القره بوللي، تتعرض للانتهاكات، بسبب قطع الأشجار.

وتشهد غابات الجبل الأخضر، وفي أغلب المناطق في ليبيا، اعتداءات تهدد بتصحرها، وانحسار المساحات الخضراء فيها.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك