عميد المجلس البلدي سبها: ندعم مطالب “ثورة الفقراء” بالمدينة

أعلن عميد المجلس البلدي لبلدية سبها، الشاوش غربال، إن المجلس يدعم ويقف مع مطالب الشباب الذين خرجوا في احتجاجات “ثورة الفقراء”، والتي انطلقت في الخامس عشر من أغسطس الجاري.

وأوضح غربال، في تصريح نقله المجلس البلدي سبها، عبر صفحته على الفيسبوك، “أن الحراك شهد تماسكا وروحا واحدة جمعت كل أبناء المدينة، في مشهد طالبوا فيه بأبسط حقوقهم”.

طالب عميد المجلس البلدي لبلدية سبها، حكومتي الوفاق والليبية، أن تعي خطورة الموقف وتتعامل بجدية مع مطالبات الشباب وتقديم كل الإمكانيات التي يحتاجونها.

ووصف غربال، الأوضاع في سبها وكل منطقة الجنوب بالمنهارة، وأن سبها التي تعدّ عاصمة فزان، تعاني من قلة الخدمات، ومنها الكهرباء والمحروقات، وأن شبكة المياه والصرف الصحي منهارة كذلك.

وأشار عميد المجلس البلدي سبها، أنهم لم يستلموا أي مبالغ من حكومتي الوفاق أو الليبية، منذ 5 أشهر، موضحا بقوله: لم نستلم ولا درهم من هذه الحكومات نهائيًا، مؤكدا استحالة العمل بدون ميزانيات.

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