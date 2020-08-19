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بلدية زوارة تطلق حملة “وحش القمامة” التوعوية بالشراكة مع “مشروع تقارب”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت بلدية زوارة بالشراكة مع فريق مشروع تقارب، حملة “وحش القمامة” التوعوية، لإدارة المخلفات الصلبة في بالبلدية الكبرى، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع زوارة .

وأوضحت البلدية، أن الحملة تستهدف أهالي ومتساكني بلدية زوارة وذلك بتوزيع 300 نسخة من قصة “وحش القمامة” التوعوية، وهي عبارة عن قصة تشجع الأفراد على المطالعة والمشاركة والمساهمة في حماية بيئتهم، وذلك على المساكن والمحلات والأسواق المجاورة لحديقة “شجر اللوبان” بمحلة زوارة الغربية، والمستهدف تهيئتها حسب ميثاق المواطنة الذي تم توقيعه بين بلدية زوارة ومشروع تقارب والمنظمة الأمريكية USAID.

وأقامت بلدية زاورة، على هامش الحملة، اجتماعا بقاعة الاجتماعات بقصر الضيافة بالبلدية، حضره عضو المجلس البلدي الدكتور سمير كرشمان ووكيل ديوان البلدية سمير أبوسنوقة وأعضاء من فريق مشروع تقارب ومتطوعين من جمعية الهلال الأحمر فرع زوارة.

وأشارت البلدية، أن الحملة ستنطلق خلال الأسابيع القادمة، لتنظيف المنطقة المحيطة والمجاورة للحديقة، كخطوة أولى بالتعاون مع أهالي ومتساكني المنطقة.

وأضافت بلدية زاورة، أن مشروع تقارب هو شراكة بين البلديات والمجتمعات الليبية لتقديم خدمات محلية أفضل وهو ممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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