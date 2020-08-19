تفاصيل توزيع 489 إصابة جديدة بـ«كورونا».. طرابلس الأعلى تليها مصراتة وبنغازي

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء اختبارات لـ 3432 عينة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وجاءت طرابلس أولا بـ 241 حالة، ثم مصراتة بـ 42 حالة، وبنغازي بـ 38 حالة، والزنتان بـ 29 حالة، وزليتن بـ 21 حالة، والشاطئ بـ 14 حالة، وجنزور بـ 13 حالة، وترهونة بـ 11 حالة، وتسع حالات في كل من يفرن وصبراتة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي، الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء.

واكتشفت ثمان حالات في طبرق، وست حالات في سرت، وخمس حالات في كل من سبها وجادو، وأربع حالات في كل من بني وليد والجفارة، وثلاث حالات في كل من الزاوية الغرب والنواحي الأربعة ودرنة، وحالتان في كل من الزاوية المركز والجميل وسلوق والبريقة والأبرق والبيضاء ومزدة، وحالة في كل من صرمان، والخمس والقلعة والمرج وأوباري ووادي عتبة.

وتماثل 34 مصابا للشفاء موزعين بواقع عشر حالات في سبها، وسبع حالات في القلعة، وست حالات في بني وليد، وأربع حالات في كل من زليتن ومصراتة، وحالتين في طبرق، وحالة في نسمة، كما توفى سبع مصابين بواقع أربع حالات في بنغازي، وحالة في كل من زوارة وبنت بية والمرج.

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