صيانة منصة الرصيف النفطي بميناء بنغازي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط إجراء أعمال صيانة في منصة الرصيف النفطي بميناء بنغازي البحري.

وجرى تغيير واقيات صدمات النواقل البحرية بمختلف أحجامها بعد تعرضها للتلف نتيجة الاحتكاك، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

ونفذ أرجال منسقية التسهلات البحرية بالشركة الصيانة، التي استغرقتهم يوما واحد، وذلك استعدادا لاستقبال النواقل النفطية، وفق البيان.

وأمس الثلاثاء، أعلن آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة، اللواء ناجي المغربي، أنه لا مانع من فتح الموانئ والمنشآت النفطية، بناء على قرار القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وأوضح المغربي، في تصريح إلى وكالة «رويترز»، إنه سيجري السماح بقدر محدود فقط من الصادرات عبر الموانئ النفطية المحاصرة لتحرير مساحات تخزينية، والتمكين من إنتاج وقود من أجل محطات الكهرباء.

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