الاستشارية طبرق: 8 حالات جديدة وحالتا شفاء وحالة وفاة خلال يوم واحد

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا طبرق أحمد الفزاني لـ”أخبار ليبيا24″ أمس الثلاثاء تم تسجيل 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا بين حالات جدد ومخالطين.

وأضاف الفزاني أن العدد الإجمالي للإصابات في طبرق بلغ 114 حالة، وعدد حالات الشفاء ارتفع إلى 49 حالة بعد تسجيل حالتا شفاء أكبرها لسيدة تبلغ من العمر 82 سنة وأصغر حالات الشفاء لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

وأشارعضو اللجنة الاستشارية الطبية إلى أن عدد الوفيات بلغ 13 حالة وكلها فوق الستين عاماً، موضحًا أن عدد الحالات النشطة الآن بالحجر الصحي 52 حالة وحالتهم مستقرة ولاتوجد أي حالة على التنفس الصناعي.

وأوضح الفزاني أن كل الحالات التي تأتي للحجر الصحي من التجمعات وغياب الوعي لدى المواطنين وهي السبب الأولـ مؤكدًا أنه إذا لم يلتزم المواطن بالابتعاد عن التجمعات والمناسبات فسوف تزاد عدد الحالات.

وتابع عضو اللجنة الاستشارية :”نخشى ألا لن نجد أسرة وأجهزة تنفس صناعي للمصابين الذين بدأ عددهم يزيد وسط خوف وقلق الأطقم الطبية التي تقوم بواجباتها في قسم الصدرية بالأمراض السارية أو في قسم العزل بمركز طبرق الطبي أو بالحجر الصحي”.

يشار إلى أن مدينة طبرق قد شهدت أول إصابة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي ووصلت حالات الإصابة إلى 114 حالة قبل أن يمضي شهر من اكتشاف أول حالة بالمدينة.

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