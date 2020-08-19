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«قشوط»: حربنا في غرب ليبيا «ملحمة» حدثنا عنها «الرسول» وبشرنا فيها بالنصر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم سليم قشوط، الناطق باسم ما يعرف «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لما يعرف بـ«عملية بركان الغضب»، أنهم “حاربوا في غرب ليبيا تحالفًا عربيًا بقيادة إسرائيل”. بحسب قوله.

وقال «قشوط»، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “كان الله  في عوننا، كنا نحارب في غرب ليبيا ضد التحالف الإماراتي المصري الأردني السعودي وروسيا بقيادة إسرائيل حتى أصبح الآن ظاهر على السطح وكشر على أنيابه”، بحسب ادعائه.

وواصل مزاعمه قائلًا: “وأرى أنها بداية الملحمة التي حدثنا عنها الرسول صل الله عليه وسلم وبشرنا من خلالها بالنصر المبين”، على حد زعمه.

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الرسول غرب ليبيا قشوط

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كلما سمعت اخواني حمد الله انه تم ازاحتهم من حكم مصر لان جهلهم تضحك منه الامم وصدق من اسماهم قطيع من الخرفان الذي لا عقل له
    ولكي الله يا ليبيا وطهركي من الخونة

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  • هربت من قرقارش امتى ياقشوط فواضح انك مخك مفوت فكيف تحارب قطرائيل اسرائيل وهى تعمل لحسابها وقنوات قطر المسعورة يشرف عليها الاسرائيلى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى ومستشار امير قطر الاعلامى كما ان تركيا اكبر كلاب اسرائيل فى المنطقة ويهمها اقتتال المسلمين فيما بينهم وهدم الجيوش العربية ووجدوا ضالتهم فى امثالك من الخوان عبدت الشيطان وانتم خوارج العصر وصفكم رسول الله بانكم شر خلق الله ومما يدل على غباوتك ان من يدعمكم فى قطرائيل وتركيا لهم علاقات مميزة مع اسرائيل فتركيا تصدر الاسمنت لاسرائيل لبناء المستطونات وتعاون عسكرى على اعلى مستوى وفى مصر لم يذهب السيسى لاسرائيل ولامرة وتم فصل توفيق عكاشة من البرلمان لانه قابل السفير الاسرائيلى فى القاهرة ولا يوجد اى تطبيع بين مصر واسرائيل فلا تجد اى نادى مصرى يلعب فى اسرائيل والعكس بينما الاندية الاسرائلية تلعب فى قطرائيل والتى ذهب رئيس الموساد اليها يامرهم بدفع 15 مليون شهريا لخوان حماس عملاء اسرائيل فانت ياحمار تعمل لحساب اسرائيل اتفووووه عليك غبى

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  • .﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (سورة الْكَهْفِ: 18/103-104)،

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  • ياقشوط رسول الله وعدكم بالهزيمة فى عقر داركم ومعقل الاخوان الرئيسى فى اسطنبول بحديث فى صحيح مسلم يؤكد فتح الجيش الاسلامى لاسطنبول ارض الدعارة والكفر بدون قتال واقتسام غنائمها مما يدل على هلاك الجيش التركى وكفر وضلال اسطنبول ارض الدعارة والنجاسة والكناسة من الاخوان من كل مكان اما ارض ليبيا فسيتم تطهيرها منكم مثلما حدث فى مصر والسودان
    يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في فتح ” القسطنطينية ” – وهي مدينة ” إسطنبول ” اليوم – إلى ثلاثة أقسام :

    القسم الأول : الأحاديث الصحيحة

    الحديث الأول :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لَا ، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا . فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2897) من طريق سليمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    الحديث الثاني :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

    الحديث الثالث (موقوف):

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ [الخيمة] فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ . فَقَالَ : ( وَاللهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ [من أيام الله] إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ) [مائدة رجل واحد] أي : من المسلمين ، وذلك بأن يكون أميراً فيه ، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين .

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