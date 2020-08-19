«قشوط»: حربنا في غرب ليبيا «ملحمة» حدثنا عنها «الرسول» وبشرنا فيها بالنصر

زعم سليم قشوط، الناطق باسم ما يعرف «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لما يعرف بـ«عملية بركان الغضب»، أنهم “حاربوا في غرب ليبيا تحالفًا عربيًا بقيادة إسرائيل”. بحسب قوله.

وقال «قشوط»، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “كان الله في عوننا، كنا نحارب في غرب ليبيا ضد التحالف الإماراتي المصري الأردني السعودي وروسيا بقيادة إسرائيل حتى أصبح الآن ظاهر على السطح وكشر على أنيابه”، بحسب ادعائه.

وواصل مزاعمه قائلًا: “وأرى أنها بداية الملحمة التي حدثنا عنها الرسول صل الله عليه وسلم وبشرنا من خلالها بالنصر المبين”، على حد زعمه.