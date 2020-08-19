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«دردور»: يجب الحكم على «حفتر وعقيله ومجرمي الرجمة» بـ «الإعدام والصلب»

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم فرج دردور، والذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث» أن “فتح النفط، هو الحل الوحيد لرفع معاناة الليبيين، وخصوصا أن مرتباتهم البالغة 30 مليار سنويا باتت مهدد بالقطع”، بحسب تعبيره.

وواصل «دردور» مزاعمه، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: “يجب أن تكون هناك محاسبة استثنائية بعقوبة الاعدام لكل من يفسد في حكومة الوفاق، ففي هذه الفترة تكون ضرورية نظرا لحجم تدمر الناس من الفساد”، وفقًا لقوله.

كما طالب «دردور»، بالحكم “على حفتر وعقيلة ومجرمي الرجمة بتهم الإفساد في الأرض (اعدام وصلب)”، معتبرًا أنهم”سبب بلاء ليبيا عندما رفضوا تمرير مشروع الدستور للاستفتاء، وعرقلوا قانون الانتخابات وقفلوا النفط ظلما وعدوانا”، على حد زعمه.

وتابع؛ كما أنهم “دمروا المدن وشبكة الكهرباء وقطعوا الماء وقتلوا آلاف الليبيين في حروبهم لأجل حكم ليبيا، ليس بمشروع حضاري وإنما بمنهج متخلف جاهلي يعتمد على الولاء القبلي والتعصب للفكر الأوحد”، بحسب ادعائه.

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الإعدام الرجمة الصلب حفتر دردور

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا فخليفة عمر المختار حرر درنة وبنغازى والهلال النفطى والجنوب وبسط الامن والامان فى برقة وفزان وجعلها خالية من الاحتلال التركى والنفايات الارهابية عكس المنطقة الغربية التى تعج بالمجرمين وانجاس الاخوان ويكفى انك يادلدول تعيش على تمويل قطرائيل تعيش كلب مسعور تعبد الدينار وامثالك فى اخر الزمان وصفهم رسول الله
    فعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم قال عمران: فما أدري، قال النبي ﷺ مرتين أو ثلاثًا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن[1].

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  • من انت ايها التافه الحقير والكلب المسعور الذى يعيش وسط النجاسة كواحد من كناسة الاخوان من كل مكان فى اسطنبول ارض الدعارة التى سيفتحها المسلمون اخر الزمان بلا قتال فجيش الدعارة التركى بح بح واسطنبول كخ كخ بسب وجودكم خيث سيقتسم المسلمون غنائمها مما يدل على انعا ارش كفر وضلال
    يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في فتح ” القسطنطينية ” – وهي مدينة ” إسطنبول ” اليوم – إلى ثلاثة أقسام :

    القسم الأول : الأحاديث الصحيحة

    الحديث الأول :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لَا ، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا . فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2897) من طريق سليمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    الحديث الثاني :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

    الحديث الثالث (موقوف):

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ [الخيمة] فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ . فَقَالَ : ( وَاللهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ [من أيام الله] إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ) [مائدة رجل واحد] أي : من المسلمين ، وذلك بأن يكون أميراً فيه ، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين .

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  • .عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ)

    A9

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  • يعن زك امك ي عقيلة ويادردور وباخفتر امعاكم ت خيرك ي طرطور اعدام وصلب شن صايرلك بالزبط ي ديوت شن صايرلك الناس اتقرب واتهدي وانتم اتزمرو كل واحد في وادي

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  • امثالك من الكلاب المسعورة لصالح قطرائيل تعبد المال وتبيع شرفها فانت ميبون وزامل ولايعنيك سوى جمع المال باى ثمن وبنطبق عليك
    حديث أبي هريرة  قال: قال رسول الله ﷺ: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إنْ أُعطِي رضي، وإن لم يُعطَ لم يرضَ[1] رواه البخاري.

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  • من يستحق الاعدام والصلب هم امثالك من الخونة والعملاء لكلب الصيد القردوغان عميل امريكا واسرائيل راعي الدواعش والارهاب ومحامي العاهرات والحشاشين والشواذ الجنسيين … يادردور خليك مقيم في مواخير اسطنبول احسن لك من هذه التفاهات وكمل ماتبقي من عمرك تأكل من فتات القردوغان فأنت لا تمثل شيئا مجرد كلب ينبح والقافلة تسير….

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  • ليش مش هم من سلبك شرف الأنتماء الي ليبيا الحره الأبيه أنت من أختار الذله والمهانه والعماله لتركيا وقطر فالعيب فيكم أيها العملاء أما هم فحاولوا انقاذ ليبيا من الارهاب أن نجحوا كان بها وأن كان النجاح نسبي فلهم شرف المحاوله ولكن انت ومن هم علي شاكلتك ممن عروا مخاريقهم للاتراك وللمرتزقه الاجانب فالشرف ليس لكم علاقه به وانتم بهذه العماله للاتراك أثبتوا أنه من كان جده عميل لايطاليا فهاهو الحفيد عميل لتركيا فسيدون اسمك وأسم كل عميل في لوحة العار والشنار وموالاة الاستعمار

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