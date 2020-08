البريقة : الانتهاء من صيانة منصة الرصيف النفطي بميناء بنغازي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، الأربعاء، أنه تم الانتهاء من صيانة منصة الرصيف النفطي بميناء بنغازي البحري.

وأوضحت الشركة فى تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أنه تم تغيير واقيات صدمات النواقل البحرية بمختلف أحجامها بعد تعرضها للتلف نتيجة الاحتكاك.

وأشارت الشركة إلى أن أعمال الصيانة جاءت استعدادا لاستقبال النواقل النفطية و استغرقت يوما واحدا.

