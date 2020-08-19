برلمانيون إيطاليون: على روما التحرك بحسم ضد التدخل العسكري “التركي القطري” في ليبيا

طالب برلماني إيطالي بتدخل حكومة بلاده بشكل حاسم ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”.

وقال زعيم حزب إخوة إيطاليا في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي أندريا ديلمسترو: “السلطان أردوغان مع السلطات القطرية يمضيان قدماً في الاحتلال العسكري لليبيا بقواعد بحرية وجوية”.

وشدد البرلماني الإيطالي على ضرورة خروج حكومة بلاده من “الخمول الدبلوماسي الدولي” وأن ترد بقوة “على توسع أردوغان، المرتبط بشكل مقلق بالأصولية القطرية لاحتلال البحر الأبيض المتوسط”​.

ومن جهة أخرى نقلت وكالة “أكي” الإيطالية عن السيناتور في حزب أخوة إيطاليا اليميني المعارض، أدولفو أورسو، أن “ليبيا تُقسم وسط صمت مذهول من الحكومة الايطالية”.

واعتبر نائب رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية أن الأمر يعد “خيانة لمصالح إيطاليا الحيوية”، مطالبا وزير الخارجية، لويجي دي مايو بالمثول أمام البرلمان لشرح ما يبدو أنها “أخطر هزيمة في تاريخنا الجمهوري”.

وأضاف أورسو “مصير إيطاليا لن يتحدده في بوميليانو”، في إشارة إلى انتخابات محلية في المدينة باقليم كمبانيا مسقط رأس دي مايو، “بل في البحر الأبيض المتوسط ​​حيث نخسر على الجبهة بأكملها، في ليبيا كما في لبنان، وسوريا، وشرق المتوسط​​”.