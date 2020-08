واصفا سبها بالمنهارة.. غربال يحذر من خطورة “ثورة الفقراء” في المدينة

أعلن عميد المجلس البلدي سبها، الشاوش غربال، أن المجلس يدعم ويقف مع مطالب

الشباب الذين خرجوا في احتجاجات “ثورة الفقراء”، والتي انطلقت في الخامس عشر من

أغسطس الجاري.

وأوضح غربال، في تصريح نقله المجلس البلدي سبها، عبر صفحته على الفيسبوك،

“أن الحراك شهد تماسكا وروحا واحدة جمعت كل أبناء المدينة، في مشهد طالبوا فيه

بأبسط حقوقهم”.

وطالب غربال، حكومتي الوفاق غير المعتمدة والمؤقتة، بأن يدركوا خطورة

الموقف ويتعاملوا بجدية مع مطالبات الشباب وتقديم كل الإمكانيات التي يحتاجونها.

ووصف غربال، الأوضاع في سبها وكل مناطق الجنوب بالمنهارة، وأن سبها التي

تعدّ عاصمة الجنوب، تعاني من قلة الخدمات، كالكهرباء والمحروقات، وأن شبكة المياه

والصرف الصحي منهارة كذلك.

وأفاد غربال أنهم لم يستلموا أي مبالغ من حكومتي الوفاق أو المؤقتة، منذ 5

أشهر، مؤكدا استحالة العمل بدون ميزانيات.

