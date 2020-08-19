«الخليج العربي للنفط»: مناقشة التجهيزات النهائية لربط «غاز السرير» بمحطة الكهرباء

ناقشت شركة الخليج العربي للنفط، التجهيزات النهائية لربط غاز السرير/ مسلة بمحطة كهرباء السرير، حيث سيتم الانتهاء من مشروع استغلال الغاز خلال الربع الأول من العام القادم 2021.

وأوضحت الصفحة الرسمية لشركة الخليج العربي للنفط، على فيسبوك، أن المناقشة تمت في مكتب عبد المطلب صالح آدم عضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات والتصنيع وتقنية المعلومات، أمس الثلاثاء، بحضور كلًا من رافع قادربوه مساعد مدير الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء – المنطقة الشرقية، ومحمد بن غربية المستشار الفني بالهيئة العامة للكهرباء، ونبيل اخليف مدير إدارة الهندسة والإنشاءات، وخالد مهلهل منسق الهندسة الكهربائية، ومبروكة السيفي منسقة التخطيط والمتابعة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية قد أعلنت منذ أيام عن عودة كاملة لوحدات التوليد على الشبكة الشرقية التي كانت خارج الخدمة خلال الفترة الماضية نتيجةً المشاكل الفنية ونقص الوقود الخفيف والغاز، وشملت الوحدات العائدة الوحدتين الخامسة والسادسة بمحطة الزويتينة، والوحدة الثالثة بمحطة السرير الغربي، والوحدة الخامسة بمحطة الشمال بنغازي.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع الذي حدثت الأيام الماضية كان نتيجة خروج الوحدة الثالثة بمحطة السرير عن الخدمة بقدرة 250 ميغاوات، وأيضا نقص إمدادات الوقود الخفيف وانخفاض الغاز من المصدر مما سبب ذلك في خروج الوحدات الخامسة والسادسة في محطة الزويتينة والوحدة الثالثة في محطة شمال بنغازي.