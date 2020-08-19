الحليق: خطوة فتح الموانئ النفطية تأتي لإثبات حسن النيّة والتجاوب مع المساعي الدوليّة

ليبيا – قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية السنوسي الزوي الحليق إنّ قرار القيادة العامّة للجيش بفتح الحقول والموانئ النفطية، يشمل المرحلة الأولى فقط للتصرّف في مخزون الخام النفطيّ والغازيّ في الحقول.

الحليق أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخباريّة” إلى أنّ المجلس الأعلى للقبائل الليبيّة سبق وسلّم القيادة العامّة للجيش الليبيّ والبرلمان المنتخب قائمةً بالمطالب والاشتراطات لفتح الحقول النفطيّة، وفوضهما في التفاوض باسم قبائل ليبيا.

وأضاف أنّ الخطوة تأتي لإثبات حسن النيّة والتجاوب مع المساعي الدوليّة الجادّة لإيجاد حلٍّ للأزمة في ليبيا.

كما بيّن أنّ قرار فتح كل الحقول والآبار مرهون بجدّية المساعي الدوليّة، كما أنّه مرهون بقرارات وتقديرات مؤسسات الدولة الليبية المتمثّلة في القيادة العامة للجيش والبرلمان المنتخب، وهما المؤسستان اللتان فوّضتهما القبائل الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية