“المؤبد” يُلاحق هاشم العبيدي شقيق “انتحاري مانشستر”

كشفت صحيفة “برمنجهام ميل” البريطانية عن مستجدات قضية هاشم العبيدي المتهم بدعم شقيقه سلمان مُفجّر “مانشستر أرينا” الإرهابي، وأُدين بارتكاب 22 جريمة قتل ومحاولة قتل والتخطيط للتفجير.

وفجّر سلمان العبيدي نفسه في 22 مايو 2017 مستهدفاً حفلا غنائيا لمغنية البوب أريانا غراندي، ما أدى إلى مقتل 23 شخصاً وجرح ما يقرب 120 آخرين.

وقالت الصحيفة أن هاشم العبيدي يواجه حكماً بالسجن مدى الحياة، على الرغم من أنه لا يمكن أن يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة كونه كان يبلغ من العمر أقل من 21 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، إلا أنه قد يُحكم عليه بالسجن المؤبد لمدة 30 عامًا.

وعلى الرغم من أن هاشم العبيدي يواجه اليوم الإدانة بتهمة قتل 22 شخصًا بينهم أطفال إثر التفجير الانتحاري الذي شنه شقيقه الأكبر سلمان إلا أنه ما يزال إلى حد الآن في حالة إنكار للتهم التي وجهت إليه، محاولا إلصاق كافة التهم بشقيقه الانتحاري.

واعتقل هاشم العبيدي، البالغ من العمر الآن 23 عامًا، وهو أصغر الأخوين، لدى قوة الردع في ليبيا إلى جانب والده رمضان العبيدي، بعد وقت قصير من قيام شقيقه الأكبر سلمان بتنفيذ الهجوم، لكن عملية تسليمه إلى السلطات البريطانية استغرقت أكثر من عامين، وسط مزاعم بأن حكومة المملكة المتحدة دفعت 9 ملايين جنيه إسترليني كـ”رشوة” للوفاق للمساعدة في ذلك، بحسب ما نقلته صحيفة “الغارديان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية