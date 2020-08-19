تعليم الوفاق تشارك في الاجتماع الأفريقي بشأن وباء كورونا

شارك وزير التعليم “المكلف” بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، مع عدد من وزراء التعليم الأفارقة في اجتماع مفوضية الاتحاد الأفريقي، أمس الثلاثاء 2020/8/18م، للتشاور حول تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتطوير استراتيجيات التصدي لجائحة كورونا.

وتم خلال الاجتماع، استعراض عدد من التجارب والتدابير الناجحة لبعض الدول في الحد من تفشي وانتشار جائحة كورونا، تلى ذلك عرضاَ لمدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض حول استراتيجية المركز في مواجهة الجائحة، كما تطرق مدير المركز في عرضه إلى المستجدات والتطورات الأخيرة المتعلقة بجهود الدول والشركات العالمية الرامية إلى تطوير لقاحات آمنة وفعالة ضد مرض كوفيد-19.