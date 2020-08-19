برلمانيّ إيطالي: روسيا وتركيا تتقاسمان ليبيا وسط صمت من الحكومة الايطاليّة

ليبيا – علق السيناتور في حزب (إخوة ايطاليا) اليميني المعارض أدولفو أورسو على وجود قاعدة بحريّة تركية في مصراتة وقاعدة روسية في سرت، مشيرًا الى أنّ ليبيا يتمُّ تقسيمها وسط صمت وذهول من الحكومة الإيطاليّة.

السيناتور، نائب رئيس اللجنة البرلمانيّة لأمن الجمهورية الإيطالية (كوباسير) اعتبر وفقًا لوكالة “آكي” أنّ ذلك خيانة لمصالح إيطاليا الحيويّة، مطالبًا وزير الخارجيّة لويجي دي مايو بالمثول أمام البرلمان لشرح ما يبدو أنّها أخطر هزيمة في تاريخهم الجمهوريّ على حد قوله.

وأضاف أورسو: “مصير إيطاليا لن يتم تحديده في بوميليانو، في إشارة إلى انتخابات محليّة في المدينة بإقليم كمبانيا مسقط رأس دي مايو، بل في البحر الأبيض المتوسط ​​حيث نخسر على الجبهة بأكملها، وفي ليبيا كما في لبنان وسوريا وشرق المتوسط​​. هناك دول أخرى تحتلّ الدور الذي كان لإيطاليا”.

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