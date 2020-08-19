الثني يبحث احتياجات بلدية الجفرة في كافّة القطاعات الخدمية

ليبيا – التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الثلاثاء أعيان ومشائخ بلدية الجفرة بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة إسماعيل الشريف.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية احتياجات بلدية الجفرة في كافّة القطاعات الخدمية بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي ووزير الصحّة سعد عقوب وعدد من أعضاء المجلس التسييري للبلدية.

وخلُصَ اللقاء إلى تحديد المشاريع المستهدفة والعاجلة وكيفية تنفيذها عن طريق لجنة استقرار منطقة الجنوب ومشروعات رئاسة مجلس الوزراء ومناقشة الاحتياجات الضرورية لمنطقة الفقهاء ومنطقة زلة بالإضافة إلى منطقة ودان وسوكنة هون.

بدوره، أكّد الثني على أنّ الحكومة الليبية لن تتوانى عن تقديم كافّة الخدمات لبلدية الجفرة والفروع البلدية التابعة لها بما يخدم المواطن في تلك المنطقة.