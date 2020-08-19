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الكهرباء: إظلام تام في المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، حدوث إظلام تام في شبكة المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية من مصراتة شرقًا إلى رأس اجدير غربًا بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية.

وأوضحت الشركة، أن الإظلام جاء نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة في المنطقة الغربية (ابوكماش / زوارة) الأمر الذي أدى إلى فصل خطوط تصريف القدرة من محطة الجبل الغربي (الرويس) مما تسبب في حدوث أضرار في بعض دوائر نقل الطاقة نتج عنه خروج المحطة عن الخدمة، لافتة إلى أن العمل جاري لإعادة بناء الشبكة الكهربائية. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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