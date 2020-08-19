انقطاع الكهرباء عن المناطق الغربية والوسطى والجنوبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث إظلام تام في شبكة المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية من مصراتة شرقا إلى رأس أجدير غربا، مشيرة إلى أنه جاري العمل على إعادة بناء الشبكة الكهربائية.

وأرجعت الأمر إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في المنطقة الغربية من أبوكماش إلى زوارة، ما أدى إلى فصل خطوط تصريف القدرة من محطة الجبل الغربي «الرويس»، ما تسبب في أضرار ببعض دوائر نقل الطاقة، نتج عنه خروج المحطة عن الخدمة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا