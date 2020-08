أورسو: صمت الحكومة الإيطالية أمام تقاسم ليبيا خيانة لمصالح روما

قال السيناتور في حزب (اخوة ايطاليا) اليميني المعارض، أدولفو

أورسو، إن ليبيا يتم تقسيمها وسط صمت مذهول من الحكومة الإيطالية.

واعتبر أورسو وهو نائب رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية

الإيطالية (كوباسير) أن ذلك خيانة لمصالح إيطاليا الحيوية، مطالبا وزير الخارجية

الإيطالية، لويغي دي مايو، بالمثول أمام البرلمان لشرح ما يبدو أنها أخطر هزيمة في

تاريخ إيطاليا الجمهوري.

وأضاف أورسو أن مصير إيطاليا لن يتم تحديده في بوميليانو،

في إشارة إلى انتخابات محلية في المدينة بإقليم كمبانيا مسقط رأس دي مايو، بل في البحر الأبيض المتوسط، مبينا أن إيطاليا

تخسر على الجبهة بأكملها، في ليبيا كما في لبنان وسوريا وشرق المتوسط،​ مؤكدا أن هناك

دول أخرى تحتل الدور الذي كان لإيطاليا.

وتشير هكذا تصريحات إلى مطامع الدول في ثروات ومقدرات ليبيا، في ظل غياب

دور الدولة والنزاع المستمر في البلاد بعد أحداث 2011 التي أوردت ليبيا المهالك

وجعلتها مطمعا للكثير من الدول.

