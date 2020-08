دعت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية، لإنقاذ غابات الجبل الأخضر، قبل

أن تُصبح “حمراء”.

وأشارت الجمعية، إلى أن مشجرات الصنوبر بدأت تتلاشى بسرعة، بعد أعمال الجرف

وتقطيع الأشجار.

وطالبت الجمعية، بإعلان الجبل الأخضر “محمية طبيعية”، وأن يتم التعامل معها

على هذا الأساس، داعية إلى تفعيل القوانين التي تمنع قطع الأشجار لحماية الغابات.

وفي وقت سابق، طالبت الجمعية، بإيقاف العبث بالغابات والتعدي عليها، عبر

حسابها على الفيسبوك التي أطلقت منه، نداءات لحماية المناطق الخضراء، عبر هاشتاج

نشرته “#انقذوا_الجبل_الأخضر_من #التصحر”.

وكانت الجمعية الليبية قد أشارت في الثامن من شهر أغسطس الجاري، إلى أن

الأراضي الزراعية والغابات في ضواحي القره بوللي، تتعرض للانتهاكات، بسبب قطع

الأشجار.

وتشهد غابات الجبل الأخضر، وفي أغلب المناطق في ليبيا، اعتداءات تهدد

بتصحرها، وانحسار المساحات الخضراء فيها.

The post الليبية لحماية الحياة البرية تدعو لإنقاذ غابات الجبل الأخضر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24