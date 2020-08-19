«كهرباء الموقتة»: استقبال شحنة وقود ستسهم في تقليص العجز بالشبكة

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة الموقتة استقبال ناقلة نفط محملة بشحنة وقود ستسهم في تقليص العجز بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

وأفادت بأن الناقلة تحمل أكثر من 32 ألف طن وقود «ديزل»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأشار الناطق باسم الهيئة ربيع خليفة إلى أن عملية التفريغ بدأت فجر اليوم، على أن وقت التفريغ يستغرق نحو 40 ساعة.

وأمس الثلاثاء، أعلن آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة، اللواء ناجي المغربي، أنه لا مانع من فتح الموانئ والمنشآت النفطية، بناء على قرار القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وأوضح المغربي، في تصريح إلى وكالة «رويترز»، إنه سيجري السماح بقدر محدود فقط من الصادرات عبر الموانئ النفطية المحاصرة لتحرير مساحات تخزينية، والتمكين من إنتاج وقود من أجل محطات الكهرباء.

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