الأزمة الليبية .. طمأنة تركية واستنكار مصري

تقرير 218

بعد زيارة وزير دفاعها ونظيره القطري إلى ليبيا وما رشح عنها، أعربت تركيا عن تأييدها للمقترح الألماني بتحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح، مؤكدة عدم رغبتها في مواجهة أي دولة داخل ليبيا، بل ترغب في تحقيق السلام والاستقرار، حسب ما جاء في تصريحات متحدث الرئاسة التركية “إبراهيم قالن”.

وفيما يتعلق بالدور المصري أعرب “قالن” عن قدرة مصر على لعب دور كبير وبناء في استقرار ليبيا، لافتا إلى أن مصر دولة جارة لليبيا، وأن الأتراك يتفهمون دواعي القلق المتعلقة بالحدود لكن ينبغي العمل على العملية السياسية وإنجاحها والاستماع لمطالب الشعب الليبي-حسب وصفه.

وتأتي تصريحات الرئاسة التركية بعد الاتفاق بين وزيري الدفاع التركي، والقطري وحكومة الوفاق على إقامة قاعدة بحرية عسكرية لتركيا في ميناء مصراتة بدعم قطري.

وفي المقابل اعتبرت مصادر مصرية مسؤولة أن الاتفاق القطري التركي لتحويل ميناء مصراتة إلى ميناء عسكري لفائدة تركيا يعد تجاوزا و تهديدا للمنطقة بأكملها وأن أي قرار في هذا الصدد يعد خروجا عن المنطق الذي بني عليه اتفاق الصخيرات وعلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويمثل خطورة على مستقبل الشعب الليبي الذي ناضل من أجل استقلاله ويسعى لمستقبل مزدهر يوظف فيه ثروات ليبيا بما يحقق مصلحة أجيالها المقبلة لا مصالح دول وشعوب أخرى.

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