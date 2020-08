أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، حدوث إظلام تام في شبكة المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية من مصراتة شرقا إلى رأس أجدير غربا، مشيرة إلى أنه جاري العمل على إعادة بناء الشبكة الكهربائية.

