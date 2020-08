الحليق: قرار فتح الحقول النفطية مرهون بجدّية المساعي الدوليّة لحل الأزمة الليبية

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية، السنوسي الزوي الحليق، أنّ خطوة فتح

الحقول والموانئ النفطية تأتي لإثبات حسن النيّة والتجاوب مع المساعي الدوليّة

الجادّة لإيجاد حلٍّ للأزمة في ليبيا.

وقال الحليق، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن قرار الجيش بفتح الحقول والموانئ

النفطية، يشمل المرحلة الأولى فقط للتصرّف في مخزون الخام النفطيّ والغازيّ في

الحقول.

وبيّن الحليق، أنّ قرار فتح كل الحقول والآبار مرهون بجدّية المساعي

الدوليّة، كما أنّه مرهون بقرارات وتقديرات مؤسسات الدولة المتمثّلة في الجيش

والبرلمان

وأضاف الحليق، أن المجلس الأعلى للقبائل الليبيّة سبق وسلّم للجيش والبرلمان

قائمةً بالمطالب والاشتراطات لفتح الحقول النفطيّة، وفوضهما في التفاوض باسم قبائل

ليبيا.

