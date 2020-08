خبراء : زيارة آكار والعطية إلى ليبيا بمثابة إعلان حرب ورفض لدعوات السلام

قال الخبير العسكري الليبي شرف الدين العلواني، الأربعاء، إن زيارة وزيري الدفاع القطري خالد العطية والتركي خلوصي آكار لطرابلس جاءت لمحاولة طمأنة أوروبا وإيصال رسائل بأنهما سيعملان على وقف الهجرة غير الشرعية التي باتت تسبب إزعاجا كبيرا لهم، حتى يغضون الطرف عن مخططاتهما في ليبيا.

وأضاف العلواني في تصريحات صحفية أن العطية وآكار يحاولان إنقاذ حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج من الانهيار، بعدما كثرت الخلافات بها.

ومن جانبه قال المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول مع الرئيس القطري تميم بن حمد تشكيل حلف دولي ضد الدول الداعمة للاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى سعي أنقرة والدوحة من خلال زيارة آكار والعطية إلى ليبيا لتدشين هذا الحلف، والإعلان عنه وإبراز كونهما المسيطرين فعليا على الغرب الليبي.

وأشار الترهوني إلى أن العمل على هذا الحلف بدء من اجتماع وزراء داخلية قطر وتركيا ومالطا وحكومة السراج في إسطنبول يوليو الماضي، لافتا إلى أن هذه الزيارة تعد إعلان حرب حقيقي، ورفض لكل دعوات السلام، والحل السياسي للأزمة الليبية.

