العامة للكهرباء تكشف أسباب الإظلام التام بالمناطق الغربية والوسطى والجنوبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، حدوث إظلام تام في شبكة المنطقة

الغربية والوسطى والجنوبية من مصراتة شرقا إلى رأس أجدير غربا، مشيرة إلى أنه جاري

العمل على إعادة بناء الشبكة الكهربائية.

وأرجعت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي

” فيسبوك” الأمر إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في المنطقة الغربية من أبوكماش

إلى زوارة، ما أدى إلى فصل خطوط تصريف القدرة من محطة الجبل الغربي «الرويس»، ما

تسبب في أضرار ببعض دوائر نقل الطاقة، نتج عنه خروج المحطة عن الخدمة.

