وصول شحنة «تحصينات» لمخازن الإمداد الطبي بطرابلس

تسلّمت مخازن «جهاز الإمداد الطبي» بطرابلس مساء أمس الثلاثاء، شحنة من التحصينات تشمل اللقاحين (الثلاثي والرباعي)، قادمة عبر مطار مصراته الدولي.

وتقدر كمية الشحنة المصنعة من قبل شركة «سانوفي» الفرنسية، بعدد حاويتين سعة أربعين قدمًا، ومن المتوقع أن تصل شحنة أخرى من اللقاحين ظهر اليوم الأربعاء.

هذا وسيشرع الجهاز في توزيع التحصينات عبر فروعه التي تنتشر في أغلب المدن والمناطق، ليتم إعطاؤها للفئات المستهدفة عبر مراكز الرعاية الصحية المختصة.

يشار إلى أن مخازن جهاز الإمداد الطبي تسلمت في التاسع من أغسطس الجاري، شحنة من تحصينات الأطفال تضمنت «اللقاح الرباعي واللقاح الخماسي» وشحنة أخرى من «مشتقات الدم».