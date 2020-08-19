قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها، اليوم الأربعاء، إن اعتدال

نسبي سيكون اليوم في درجات الحرارة مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية بينما تبقى

الحرارة مرتفعة على الدواخل ومناطق الوسط والجنوب.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة

وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون

السماء صافية إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية واحتمال ظهور

شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى ما بين (32 – 34) مْ على اغلب

مناطق الساحل وتبقى مرتفعة على الدواخل

ومناطق الجبل تتراوح ما بين (37 – 44) مْ، وتسجل تراجع تدريجي بداية من يوم الغد

على هذه المناطق.

أما على مناطق الخليج سرت وبن

جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب

والرياح شمالية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح ما بين (30 – 34) مْ على المناطق الساحلية ومرتفعات الجبل الأخضر

وما بين (35 – 39) مْ على اجدابيا – جالو

والجغبوب.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية الى

قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين

الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40 – 44) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض

السحب المتفرقة والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38 – 41) مْ.

The post الأرصاد: اعتدال نسبي في درجات الحرارة على المناطق الساحلية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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