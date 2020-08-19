تونس تمنع كل الوافدين من دخول ترابها دون الاستظهار بتحليل سلبي لكورونا

أعلن وزير الصحة التونسي بالنيابة الحبيب الكشو, خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء, أنه تقرر عدم دخول أي شخص إلى التراب التونسي دون استظهاره بتحليل سلبي لفيروس كورونا المستجد مهما كان لون المنطقة التي يأتي منها.

كما كشف الكشو أن عدد التحاليل لتقصي فيروس كورونا بلغ 115 ألف تحليل لحدود أمس الثلاثاء, مضيفا أن الوزارات المتعاونة في مكافحة كورونا باشرت التدخلات في بؤر تفشي الفيروس.

وأكد الكشو أن 85% من حاملي الفيروس في تونس لا تظهر عليهم الأعراض وهم حسب وصفه ليسوا مرضى.

وأوضح أنه سيصدر قريبا في الرائد الرسمي الأمر الخاص بإجبارية ارتداء الكمامات.

وأعلنت الصحة التونسية, أمس الثلاثاء, تسجيل 144 تحليلا إيجابيا من بينهم 129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد: 112 حالة إصابة محلية و17 حالة إصابة وافدة, و15 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وبذلك أصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 2314 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1370حالة شفاء و57 حالة وفاة و887 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 20 حالة إصابة وقع التكفل بهم في المستشفى و8 حالات يقيمون في وحدة العناية المركزة.

يشار إلى أنه تم منذ, 27 جوان 2020, تسجيل 1112 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منها 441 حالة وافدة و 671حالة محلية و7 حالات وفاة.