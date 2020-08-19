الدولار يعاود الارتفاع أمام الدينار في السوق الموازية

ارتفع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الأربعاء، لتسجل العملة الأميركية 5.95 دينارا بعد أن وصلت إلى 5.57 دينارا في نهاية تعاملات أمس.

وصعد سعر صرف الدينار أمام الدولار في السوق الموازية في تعاملات مساء الثلاثاء، متأثرا بإعلان قوات القيادة العامة فتح الموانئ النفطية، واستئناف الإنتاج بعد إغلاق المنشأت النفطية منذ يناير الماضي.

كما ارتفع سعر صرف اليورو، اليوم، إلى 6.85 دينارا من 6.50 دينارا، والجنيه الإسترليني إلى 7.60 دينارا من 7.27 دينارا، حسب صفحات معنية بحركة أسعار الصرف على مواقع التواصل.

وزاد سعر صرف الليرة التركية إلى 0.81 دينارا من 0.76 دينارا، والدينار التونسي إلى 2.18 دينارا ليبيا من 2.04 دينارا ليبيا سجلها في تعاملات الثلاثاء.

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