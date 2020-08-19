شركة الكهرباء “طرابلس”: إظلام تام من مصراتة لرأس اجدير بسبب “الرطوبة”

أكدت الشركة العامة للكهرباء “طرابلس”، خروج محطة الجبل الغربي “الرويس” عن الخدمة، نتيجة حدوث أضرار في بعض دوائر نقل الطاقة.

وقال بيان صادر عن الشركة: “نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة في المنطقة الغربية (ابوكماش / زوارة) الأمر الذي أدى إلى فصل خطوط تصريف القدرة من محطة الجبل الغربي (الرويس)”.

وأضاف “تسبب هذا الأمر في حدوث أضرار في بعض دوائر نقل الطاقة نتج عنه خروج المحطة عن الخدمة”.

وتابع “حدث إظلام تام في شبكة المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية عند تمام الساعة 1:47 من مصراتة شرقًا إلى رأس اجدير غربًا بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية”.

وشددت شركة الكهرباء، على أنه جاري العمل على إعادة بناء الشبكة الكهربائية.