قال المحلل السياسي التركي يوسف أوغلو، الأربعاء، إن ما يحدث على الساحة الليبية أصبح صراع دولي، مشيرا إلى أن كل دولة الآن تعمل من أجل مصالحها وتمرير أجنداتها باستخدام أوراق النفط الليبي و الضغط لعودة التصدير مرة أخرى.

و أضاف أوغلو في تصريحات صحفية أن الإدارة الأمريكية كانت ترغب في تحييد مسألة النفط واستمرار التصدير حتى لا تتأثر مصالح أمريكا وليس لصالح ليبيا، لافتا إلى أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى تركيا تعد خطوة لإثبات حجم قوة تركيا على الأرض وفرض أجندتها على الطاولة، حسب زعمه.

وأوضح أوغلو أن أهم ما جاءت به زيارة آكار إلى ليبيا هو الاتفاق التركي القطري الليبي في أن يكون هناك قاعدة عسكرية تركية في المطلق في مصراتة، وهو اتفاق يقوم بتمويل قطري وإدارة تركية لتدريب الليبيين وحماية ما سماها بالشرعية إلى ما بعد ذلك، من حيث التوازنات العسكرية في المنطقة، على حد قوله.

The post يوسف أوغلو: ليبيا أصبحت ساحة تتصارع فيها الدول من أجل مصالحها وتمرير أجنداتها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24