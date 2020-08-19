«الرقابة على الأغذية» يؤكد نظافة مصنع لتعبئة المياه في بنغازي ويصادر شحنة كبدة تركية

أجرى أفراد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي جولة تفتيشية على مصنع النافورة لتعبئة المياه في منطقة بوهادي.

ووجدوا أن جميع العاملين يحملون شهادات صحية سارية، كما يستخدم المصنع الماكينات في جميع مراحل الإنتاج، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

لا ملاحظات على المصنع

ولم تسجل ملاحظات بالنسبة لنظافة الأسقف والجدران والأرضية، إضافة إلى أن المصنع يلتزم بالمواصفات القياسية للزجاجات من سعات نصف لتر إلى ستة لترات، إضافة إلى أن التهوية والإضاءة جيدة، كما أن نظام «الأوزان» هو المعتمد في منع أي نمو بكتيري محتمل في جميع منتجات المصنع.

وسحب المفتشون عينات من زجاجات المياه؛ لإجراء تحاليل لها، كما قاموا بتوعية جميع العاملين بكيفية التقيد بالاشتراطات الصحية المعتمدة لدى المركز.

مصادرة شحنة كبدة تركية

وصادر فرع المركز في مصراتة شحنة كبدة وقلب دجاج مجمد، وصلت إلى ميناء مصراتة البحري أمس الثلاثاء.

وأرجع المركز رفض هذه الشحنة، المكونة من 1900 كرتونة، إلى قرار حظر استيراد الكبدة.

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