أخبار ليبيا24 أعلنت الشركة العامة للكهرباء الحكومة الليبية اليوم الأربعاء حدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي بالشبكة الكهربائية ، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة في المنطقة الغربية. وأوضحت الشركة العامة للكهرباء – الحكومة الليبية عبر حسابها الرسمي على “فيسبك” أنه جاري العمل على إعادة بناء الشبكة الكهربائية. وكانت الشركة أكدت في وقت سابق أن […]

