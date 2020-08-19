السراج: نتابع الإجراءات الهادفة للتخفيف من معاناة المواطنين في أزمة الكهرباء بشكل عاجل

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسيّ لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الثلاثاء اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بحضور رئيس ديوان المحاسبة ومستشار الرئيس لشؤون الطاقة.

الاجتماع بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الإجراءات التي اتُفق على اتخاذها في اجتماع سابق، للتخفيف بصفة عاجلة من معاناة المواطنين من أزمة الكهرباء، التي تفاقمت وتذليل العقبات التي تعرقل خطط زيادة القدرة الإنتاجية بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام في جميع مناطق ليبيا.

كما بحث المجتمعون ملف المشاريع المتوقّفة والإجراءات المطلوبة لعودة الشركات المنفّذة لتلك لمشاريع لاستكمال أعمالها.

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