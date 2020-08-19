ليبيا الان

السراج: نتابع الإجراءات الهادفة للتخفيف من معاناة المواطنين في أزمة الكهرباء بشكل عاجل

تم النشر منذُ 21 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسيّ لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الثلاثاء اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بحضور رئيس ديوان المحاسبة ومستشار الرئيس لشؤون الطاقة.

جانب من اجتماع السراج مع مجلس ادارة شركة الكهرباء

 

الاجتماع بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الإجراءات التي اتُفق على اتخاذها في اجتماع سابق، للتخفيف بصفة عاجلة من معاناة المواطنين من أزمة الكهرباء، التي تفاقمت وتذليل العقبات التي تعرقل خطط زيادة القدرة الإنتاجية بما يغطي احتياجات الاستهلاك العام في جميع مناطق ليبيا.

كما بحث المجتمعون ملف المشاريع المتوقّفة والإجراءات المطلوبة لعودة الشركات المنفّذة لتلك لمشاريع لاستكمال أعمالها.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك