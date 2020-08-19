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المتحدث باسم السراج: أجرينا مشاورات مع تركيا وقطر لتمكين الوفاق لصدِّ أيِّ هجوم في سرت والجفرة

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسيّ غالب الزقعلي إنّ زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره القطري خالد العطية لطرابلس، كانت عبارة عن مباحثات ومشاورات في ملفّات عدّة على رأسها تعزيز وبناء القدرات الأمنيّة والدفاعيّة وتمكين حكومة الوفاق من الناحية العسكريّة، لصدّ أيّ تحشيدات عسكريّة في سرت والجفرة.

الزقعلي وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسيّة أوضح أنّ المباحثات شملت الدفع نحو إخلاء سرت والجفرة من السلاح، والذهاب نحو اتفاق سياسيّ بعد تلك الخطوة.

ونفى الزقعلي بحث إنشاء قاعدة عسكريّة بحريّة تركية في ميناء مصراتة،قائلًا: “لا وجود لأيّ اتفاق حول ذلك ولم تناقش في اجتماع الأمس”.

الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسيّ أوضح أنّ بناء القدرات العسكريّة تشمل إعادة بناء وتأهيل القواعد العسكريّة التي لحقت بها يعض الأضرار لإعادتها لكفاءتها العسكرية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • بعدما كان الحديث عن ساعة الصفر والهجوم على سرت والجفرة تغير الكلام الى صد الهجوم يامجنون السيسى قال لن اسمح لاحد بعبور الخط لا من الشرق ولا من الغرب فهو من اعلن عن قرار وقف اطلاق النار باحمار وانتم بهذا القرار تلتزموا به بالاكراه حتى لاتقعوا فى المصيدة لانه اى محاولة لاجتياز الخط الاحمر تعنى السماح للجيش الوطنى بعبور الخط الاحمر والتحول للهجوم بعد ان اباد كل المحاولات السابقة للاقتراب من الخط ولهذا اتمنى استدراج المليشيات الى الخط الاحمر بأن يقوم الجيش الوطنى بتصدير النفط لصالح الحكومة الشرعية التى نالت ثقة البرلمان وايداع العائد فى بنغازى بوسائل غير مباشر بان تحول العائدات لمصرف يونانى وهى تعترف بالحكومة المؤقته ثم تحويلها بلبنغازى والمجتمع الدولى يعترف بالامر الواقع من منطق القوة ويمكن للحكومة المؤقتة توزيع حصة من العائد على رؤساء البلديات فى الغرب بعيدا عن فاسد السراق والاتراك

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