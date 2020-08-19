خفر السواحل الليبي يعيد 86 مهاجر غير شرعي من عرض البحر

أخبار لييا24

ذكرت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، أن خفر السواحل الليبي تمكن من إعادة من 86 مهاجر غير شرعي من عرض البحر في حادثين منفصلين.

وأضافت بعثة المنظمة في ليبيا في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه من بين المهاجرين الذين تمت إعادتهم 13 قاصرًا.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية أن طواقمها كانت موجودة عند نقطة نزول هؤلاء المهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس لتقديم المساعدة الأولية اللازمة لهم، بما في ذلك الماء والطعام.

وأوضحت لمنظمة أنه تم أيضًا إبلاغ البعثة بإعادة 12 طالب لجوء آخرين، الليلة الماضية، من عرض البحر إلى مدينة الزاوية (50 كلم غرب طرابلس)، دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن جنسية المهاجرين، أو وضعهم الصحي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24