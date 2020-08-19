باشاآغا يبحث مع القائم بأعمال النائب العام الجرائمَ الماليّةَ والإهاب والقضايا عابرة الحدود

ليبيا – قام عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخليّة الوفاق فتحي باشاآغا بزيارة أمس الثلاثاء إلى مكتب النائب العام، استقبله خلالها القائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود علي، ورئيس قسم التحقيقات في المكتب الصديق الصور، ومدير مكتب النائب العام العجيلي طيطش.

الزيارة جاءت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بدعوة من مكتب النائب العام، وذلك في إطار التنسيق المستمرّ بين الجانبين للعمل معا تزامنًا مع التحقيقات الجنائيّة التي يجريها أعضاء النيابة العامة وما يصدر عنهم من أوامر جنائية للأجهزة الأمنية، سواء تلك القضايا المتعلقة بالجرائم المالية أم الجرائم العابرة للحدود أم قضايا الإرهاب.

وتطرّق المشاركون في اللقاء إلى المسائل التي تعيق سير عمل قسم التحقيقات في مكتب النائب العام، من خلال المتابعة لعدد من القضايا المعروضة على المكتب.

كما تهدف هذه الزيارة إلى توسيع آفاق التبادل المشترك للمعلومات في عدد من القضايا المهمة.

وأكّد الجانبان خلال الاجتماع على استمرارية فتح آفاق تعاون مشترك بينهما بما يخدم المصلحة العامّة للبلاد.

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