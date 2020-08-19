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عقيلة صالح: “ديوان المحاسبة” سيحقق في تجاوزات صرف 300 مليون دينار لمكافحة “كورونا”

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، اجتماعا في مكتبه ببلدية القبة، مع رئيس ديوان المحاسبة، عمر عبد ربه صالح، لبحث أبرز العراقيل التي تسببت في مشاكل الشبكة الكهربائية.

وأكد المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة، أن الاجتماع ناقش كافة المشاكل والصعوبات المتعلقة بالشبكة العامة للكهرباء، مشيرا إلى أن صالح أكد ضرورة وضع الحلول اللازمة مع الهيئة العامة للكهرباء.

وشدد صالح على ضرورة تبيان أي تقصير أو إهمال في تنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بالكهرباء، نتيجة لما يسببه انقطاعه من معاناة للمواطنين.

وطالب بضرورة إجراء تحقيقات شفافة فيما يتعلق بصرف مبلغ الثلاثمائة مليون دينار المخصصة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وما صاحبها من مخالفات وتجاوزات وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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