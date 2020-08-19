قائد عمليّة “إيريني”: أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مكافحة تهريب الأسلحة والنفط من وإلى ليبيا

ليبيا – أكّد قائد عمليّات مهمّة “إيريني” لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا الأدميرال فابيو أجوستيني، إنّه في الأشهر الثلاثة التي بدأت فيها العمليّة تم إحراز تقدّم كبير في مكافحة تهريب الأسلحة والنفط من ليبيا وإليها، حيث تعمل بالإضافة إلى السفن في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، الوسائلُ الجويّة والأقمار الصناعيّة الأوروبيّة.

أجوستيني شدد في تصريحات لصحيفة “كابا” اليونانيّة، وفقًا لما نقلته وكالة “أوج” على أنّ البعثة تتصرّف بصرامة في سياق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال أجوستيني: “فيما يتعلّق بمخاوف بعض الدول بشأن ما إذا كانت البعثة يمكن أن تعمل كعامل جذب لتدفّقات الهجرة، فإنّ البعثة تقدّم تقارير شهريّة إلى المجلس الأوروبيّ تثبت عدم ملاحظة أيِّ زيادة في التدفّقات بسبب الأعمال”.

وبخصوص حادثة السفينة التركية التي لم تقبل الفرقاطة اليونانية “سبيتساي” السيطرة عليها، صرّح بأن عمليّة إيريني تعمل حصريًا في حدود قرارات مجلس الأمن واتفاقية الأمم المتحدة، بشأن قانونها وقواعد الالتزام المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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