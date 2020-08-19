“طبي سبها”.. تعطل أجهزة المختبرات يفاقم أوجاع المرضى‎

أفاد مركز سبها الطبي أن قسم المختبر ومصرف الدم بوحدة الكيمياء السريرية به تعاني من المشاكل والمختنقات التي تحول دون عمل المختبرات وعموم القسم بالدرجة المثلى.

وأضاف المركز في منشور له على صفحته الرسمية أن القسم يعاني من عطل الأجهزة وعدم الصيانة الدورية لها، من قبل الشركات الموردة، بسبب عدم وجود فرع صيانة خاص بها في مدينة سبها وصعوبة قدوم مهندسي الشركات للمدينة حاليآ بسبب جائحة كورونا وظروف أخرى تمر بها البلاد.

وأشار إلى أهمية وحدات القسم التي تجرى بها العديد من الاختبارات والتحاليل لمرضى السكر ووظائف الكبد والكلى والدهون والكولسترول وغيرها من التحاليل داخل الوحدة وعطل الأجهزة سيراكم معاناة المرضى بالمركز الذي يقدم خدماته لأهل سبها ومدن الجنوب عامة.

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