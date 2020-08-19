ليبيا الان

“طبي سبها”.. تعطل أجهزة المختبرات يفاقم أوجاع المرضى‎

تم النشر منذُ 20 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مركز سبها الطبي أن قسم المختبر ومصرف الدم بوحدة الكيمياء السريرية به تعاني من المشاكل والمختنقات التي تحول دون عمل المختبرات وعموم القسم بالدرجة المثلى.

وأضاف المركز في منشور له على صفحته الرسمية أن القسم يعاني من عطل الأجهزة وعدم الصيانة الدورية لها، من قبل الشركات الموردة، بسبب عدم وجود فرع صيانة خاص بها في مدينة سبها وصعوبة قدوم مهندسي الشركات للمدينة حاليآ بسبب جائحة كورونا وظروف أخرى تمر بها البلاد.

وأشار إلى أهمية وحدات القسم التي تجرى بها العديد من الاختبارات والتحاليل لمرضى السكر ووظائف الكبد والكلى والدهون والكولسترول وغيرها من التحاليل داخل الوحدة وعطل الأجهزة سيراكم معاناة المرضى بالمركز الذي يقدم خدماته لأهل سبها ومدن الجنوب عامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك