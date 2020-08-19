بومطاري: أحلت مستندات إلى النائب العام بشأن تسبب «المركزي» في تأخر توريد التطعيمات

أرجع وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري أزمة توريد التطعيمات إلى تأخر المصرف المركزي في طرابلس عن تقديم المخصصات المالية اللازمة لجهاز الإمداد الطبي، لافتا إلى أن تحميل الوزارة مسؤولية هذا الأمر «كلام عار من الصحة».

جاء ذلك في مقطع فيديو لجلسة إحاطة للوزير أمام النواب المجتمعين في طرابلس، أمس الثلاثاء، والمنشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأضاف بومطاري أن «المركزي» تعمد تأخير صرف المخصصات للجهاز، المقدرة بـ 70 مليون دينار.

وأشار إلى أن «ما حدث بشأن توقف مرتبات العاملين بالدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، وعدم صرف مخصصات وزارة الصحة وغيرها من الجهات، بسبب المصرف المركزي».

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