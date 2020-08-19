صالح يؤكد ضرورة وضع حلول عاجلة لأزمة الكهرباء

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ضرورة وضع الحلول العاجلة لمشكلة الكهرباء وعودة الاستقرار للشبكة الكهربائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وبحث صالح، خلال لقائه برئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه، المشاكل التي تعانيها الشبكة العامة للكهرباء خلال هذه الفترة ما أدى إلى زيادة مُعاناة المواطن في ظل ارتفاع درجات الحرارة وآثارها على الحياة اليومية.

كما أصدر صالح، بحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، تعليماته لرئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق في أي تقصير أو إهمال في تنفيذ المشاريع الخاصة بتوفير الكهرباء للمواطنين بالإضافة إلى أي تجاوزات في الإجراءات التي اتخذت في مواجهة وباء ” كوفيد – 19 ” والمبلغ المُخصص للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.